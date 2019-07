ന്യൂഡല്‍ഹി: കോഴിയെയും കോഴിമുട്ടയെയും വെജിറ്റേറിയന്‍ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ശിവസേന എം.പി സഞ്ജയ്ത പാര്‍ലമെന്റില്‍. രാജ്യസഭയില്‍ ആയുര്‍വേദത്തെ പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് വിചിത്രവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ആയുര്‍വേദ ഭക്ഷണം മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ കോഴികള്‍ ആയുര്‍വേദ മുട്ട ഇടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറുന്നതെന്നും, സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രോട്ടീനിനായി ആ മുട്ട കഴിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചിക്കനെയും മുട്ടയെയും വെജിറ്റേറിയന്‍ ആയി വര്‍ഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Shiv Sena leader Sanjay Raut wants egg & chicken to be classified as vegetarian.

Happens when you have non-veg cravings but want to tell yourself in the mirror that you're vegetarian.

Imagine what kind of fools with no sense of real issues are holding prominence in public life.

