കാറും എൽപിജി ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 4 മരണം

മംഗളൂരു ; വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കർണാടകയിലെ ബ്രഹമരകൊട്ലു ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് എൽപിജി ടാങ്കർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്ക് ഗുരുതരമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Mangaluru: Four people died and two others were injured after a car collided with a LPG tanker near

