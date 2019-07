വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വില കേട്ട് അമ്പരന്ന് ബോളിവുഡ് താരം

ചണ്ഡിഗഡ്: സാധാരണഗതിയിൽ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ ഏകദേശ വില എല്ലാവർക്കുമറിയം. എന്നാൽ 2 വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വില 442 രൂപയെന്ന് കേട്ട് അമ്പരന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം രാഹുല്‍ ബോസ്.എന്നാല്‍ ചണ്ഡിഗഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് നടന്‍ രാഹുല്‍ ബോസ് രണ്ട് പഴം വാങ്ങിയത്.

ചണ്ഡിഗഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ജിമ്മില്‍ വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ട് വാഴപ്പഴത്തിന് രാഹുല്‍ ബോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വര്‍ക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലെത്തുമ്ബോഴേക്കും പഴം എത്തി. ഒപ്പം ബില്ലും. ജിഎസ്ടി ഉള്‍പ്പടെ 442.50 രൂപയാണ് വിലയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടാണ് നടന്‍ അമ്ബരന്നത്. ഇത് വിശ്വസിക്കാനാകുമോയെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ രാഹുല്‍ ബോസ് തന്നെ വീഡിയോ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു.

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings pic.twitter.com/SNJvecHvZB

— Rahul Bose (@RahulBose1) July 22, 2019