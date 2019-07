കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം : രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരം

ഗാന്ധി നഗർ : കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള അപ്പാർട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലെ 5-6 നിലകളിലായിരുന്നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ രക്ഷപെടുത്തി. രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും അഗ്നിശമന സേന ഓഫീസർ രാജേഷ് ഭട്ട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Gujarat: Fire breaks out in an apartment building in Ahmedabad. Rajesh Bhatt, Fire Officer says, "Fire broke out on 5th-6th floor of the building. All people have been safely rescued, 2 were in serious condition, their status will be updated by the hospital." pic.twitter.com/k6kDXDv0PI

— ANI (@ANI) July 26, 2019