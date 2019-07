ലക്നൗ : ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോ പീഡനകേസിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടി സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് അമ്മയും അഭിഭാഷകനുമടക്കം മൂന്ന്‍ പേര്‍ മരിച്ചു. റായ്ബറേലിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബന്ധുവിനെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങവേ കാറിൽ ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Unnao rape case: Victim and 2 others injured after the vehicle they were travelling in, collided with a truck in Raebareli. More details waited. pic.twitter.com/n26TGoxpcK

— ANI UP (@ANINewsUP) July 28, 2019