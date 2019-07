ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥവികസനം വിജയകരം

ബെംഗളൂരു : ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:12ഓടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥവികസനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. പേടകത്തിലെ എഞ്ചിൻ 989 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വർത്തിപ്പിച്ചാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദൂരം 276 കിലോമീറ്റും അകന്ന ദൂരം 71792 കിലോമീറ്ററുമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പേടകമെത്തിയതായി ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.

#ISRO

Third earth bound orbit raising maneuver for #Chandrayaan2 spacecraft has been performed today (July 29, 2019) at 1512 hrs (IST) as planned.

For details please check https://t.co/kkJTmtXxW8

Here's the view of Control Centre at ISTRAC, Bengaluru pic.twitter.com/GEZdErLSKF

— ISRO (@isro) July 29, 2019