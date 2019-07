ഇത് ലിംഗനീതിയുടെയും തുല്യതയുടെയും വിജയമാണ്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു : പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂ ഡൽഹി : മുത്തലാഖ് നിരോധന ബില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പുരാതനകാലത്തെ അനാചാരം അവസാനം ചരിത്രത്തിന്‍റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് ചെയ്തിരുന്ന അനീതി ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലിംഗനീതിയുടെയും തുല്യതയുടെയും വിജയമാണ്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ എക്കാലവും ഓര്‍മിക്കപ്പെടുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ബില്‍ പാസാക്കാന്‍ സഹായിച്ച എല്ലാ പാര്‍ലമെന്‍റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!

Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.

India rejoices today!

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019