ബാഗ്പത് (ഉത്തർപ്രദേശ്) : വാഹനാപകടത്തിൽ പോലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഡൽഹി-സഹ്‌റൻപൂർ റോഡിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നല രാത്രി ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് ട്രക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് വിവരം. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Baghpat: A sub-inspector died and three constables were injured after the jeep they were travelling in rammed into a speeding truck on Delhi-Saharanpur road yesterday late night. Case has been registered. pic.twitter.com/UD6bHjGSrj

— ANI UP (@ANINewsUP) August 3, 2019