തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെതിരെ വിമർശനവുമായി എഴുത്തുകാരനും മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ എന്‍എസ് മാധവന്‍. ഹെല്‍മെറ്റ് ഇല്ലാതെ ശ്രീറാം ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. ‘ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാതെ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് അന്നു തന്നെ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ചെറിയ കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ പൊലീസ് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കുറ്റവാളികളെ വലിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഒരു ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് എന്‍എസ് മാധവന്‍ കുറിച്ചു.

Sriram Venkataraman should have been booked then for instances of driving without helmet. When the police overlook small offences, the culprit is emboldened to commit bigger ones. Alas, a life could have been saved. pic.twitter.com/3Il0ljyDjC

— N.S. Madhavan این. ایس. مادھون (@NSMlive) August 3, 2019