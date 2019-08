ചന്ദീപുർ: ഡിആർഡിഓയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം. ഒഡീഷയിലെ ചന്ദിപൂർ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വച്ച് രാവിലെ 11.05നായിരുന്നു ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏത് പ്രതലത്തിലും പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ക്വിക് റിയാക്ഷൻ സർഫേസ് ടു എയർ മിസൈൽ(QRSAM) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്,

#WATCH Odisha: DRDO (Defence Research and Development Organisation) today successfully flight tested Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) air defence system at Balasore flight test range. pic.twitter.com/k7p65nocEH

— ANI (@ANI) August 4, 2019