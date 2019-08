‘ മുന്നിലും പിന്നിലും നടക്കേണ്ട, ഒപ്പം നടക്കൂ’ സൗഹൃദ ദിനത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊരു ആശംസാ സന്ദേശം

മുംബൈ: സൗഹൃദ ദിനത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എല്ലാവരും വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു. പരസ്പരം ആശംസകള്‍ അറിയിക്കുവാനും മനോഹരമായ ചില സൗഹൃദനിമിഷങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പുതുക്കി ഫോട്ടോ ഇടാനുള്ള തിരക്കിലുമൊക്കെയായിരുന്നു ചിലര്‍. യുവാക്കളും കൗമാരക്കാരും മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധിപേരാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാല്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിന്റെ ഭാര്യയും നടിയും സംഗീതജ്ഞയുമായ അമൃത ഫട്‌നാവിസിന്റെ ഭര്‍ത്താവിനുള്ള സൗഹൃദദിന സന്ദേശം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.

‘എന്റെ മുന്നില്‍ നടക്കരുത്- ഞാന്‍ അനുഗമിച്ചെന്ന് വരില്ല! എന്റെ പിന്നിലും നടക്കരുത്- ഞാന്‍ നയിച്ചെന്ന് വരില്ല! സുഹൃത്തായി എന്റെ ഒപ്പം നടക്കൂ! സൗഹൃദ ദിനാശംസകള്‍’ – അമൃത ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഫട്‌നാവിസിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇവര്‍ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Don’t walk in front of me – I may not follow ! Don’t walk behind me – I may not lead ! Just walk beside me & be my friend ! Happy friendship day ! #HappyFriendshipDay #FriendshipDay2019 #HappyFriendshipDay2019 #FriendshipDay pic.twitter.com/ouETW1KcbA

