ചന്ദ്രയാൻ 2 : അഞ്ചാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥവികസനം വിജയകരം

ബെംഗളൂരു : ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥവികസനം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:04 ഓടെ ഐഎസ്ആർഓ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 1041 സെക്കൻഡ് (17 മിനുട്ട് 35 സെക്കൻഡ് ) നേരത്തേക്ക് പേടകത്തിലെ പ്രപൾഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഭ്രമണപഥം വികസിപ്പിച്ചതെന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദൂരം 276 കിലോമീറ്റും അകന്ന ദൂരം 142975 കിലോമീറ്ററുമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പേടകമെത്തിയെന്നും ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.

Fifth earth bound orbit raising maneuver for #Chandrayaan2 spacecraft has been performed today (August 6, 2019) at 1504 hrs (IST) as planned.

