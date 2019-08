ന്യൂ ഡൽഹി : ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി മാറ്റുന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 370ാം വ​കു​പ്പ് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രമേയം ലോക്‌സഭ പാസാക്കി. മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് പ്രമേയം പാസായത്. 351പേർ അനുകൂലമായും,72 പേര്‍ എതിര്‍ത്തും വോട്ട് ചെയ്തു. ഒരംഗം വോട്ടെടുപ്പില്‍നിന്നും വിട്ടുനിന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ രണ്ടു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുന്ന പുനഃസംഘടന ബില്ലും പാസ്സായി. അതേസമയം മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചു. രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യമായ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Jyotiraditya Scindia, Congress: I support the move on #JammuAndKashmir & #Ladakh & its full integration into the Union of India.Would have been better if constitutional process had been followed. No questions could have been raised then. pic.twitter.com/eqntMLniW5

