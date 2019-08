ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു; സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അവസാന വാക്കുകള്‍ കാശ്മീരിനെപ്പറ്റി

ന്യൂഡല്‍ഹി: മുൻ വി​ദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിയോഗം രാജ്യത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുഷമയുടെ മരണവാര്‍ത്ത പോലെ തന്നെ അവരുടെ അവസാനട്വീറ്റും ഏവരെയും വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവുമൊടുവിലായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് കശ്മീര്‍ വിഭജന ബില്ലിനെക്കുറിച്ചാണ്. താന്‍ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉടനീളം ഈ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണു സുഷമ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ടെന്ന് കുറിച്ച ട്വീറ്റില്‍ കശ്മീരിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയിലെ സന്തോഷമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

प्रधान मंत्री जी – आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji – Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime.

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 6, 2019