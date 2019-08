ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഭി​ന്ന​താ​ല്‍​പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ത​ല​വ​ന്‍ രാ​ഹു​ല്‍ ദ്രാ​വി​ഡി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തിൽ ബി​സി​സി​ഐ​യെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മു​ന്‍‌ നാ​യ​ക​ന്‍ സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി. വാ​ര്‍​ത്ത​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​യാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​നു പി​ന്നി​ലെകാരണം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ പു​തി​യ ഫാ​ഷ​നാ​ണ് ഭി​ന്ന താ​ല്‍​പ​ര്യമെന്നും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ ഇ​നി ദൈ​വം ര​ക്ഷി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഗാം​ഗു​ലി ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

New fashion in indian cricket …..conflict of interest ….Best way to remain in news …god help indian cricket ……Dravid Gets Conflict of Interest Notice from BCCI Ethics Officer https://t.co/3cD6hc6vsv .

അതേസമയം ഗാം​ഗു​ലി​ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഹ​ര്‍​ഭ​ജ​ന്‍ സിം​ഗും രം​ഗത്തെത്തി. നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ദ്രാ​വി​ഡി​നെ ബി​സി​സി​ഐ അ​പ​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കാ​ള്‍ മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വി​ല്ല. ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. അ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ ഇ​നി ദൈ​വം ര​ക്ഷി​ക്ക​ട്ടെയെന്നായിരുന്നു ഹ​ര്‍​ഭ​ജന്റെ ട്വീറ്റ്.

Really ?? Don’t know where it’s heading to.. u can’t get better person thn him for indian cricket. Sending notice to these legends is like insulting them.. cricket need their services for betterment.. yes god save indian cricket 🙏 https://t.co/lioRClBl4l

