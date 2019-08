കാബൂൾ : ശക്തമായ ഭൂചലനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു കുഷ് മേഖലയിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നു യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. അപകടങ്ങളോ, ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 6.15നായിരുന്നു സംഭവം. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

United States Geological Survey (USGS): Earthquake of magnitude 5.8 on Richter scale struck Hindu Kush region of Afghanistan at 6:15 am (IST), today.

— ANI (@ANI) August 8, 2019