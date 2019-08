ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതില്‍ പ്രതികരിച്ച് മലാല യൂസഫ്‌സായി. കശ്മീരിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആശങ്കയുണ്ട്. കശ്മീരിലെ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങള്‍ എന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതല്‍ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴും കശ്മീരില്‍ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും മലാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The people of Kashmir have lived in conflict since I was a child, since my mother and father were children, since my grandparents were young. pic.twitter.com/Qdq0j2hyN9

— Malala (@Malala) August 8, 2019