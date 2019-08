കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽത്തല്ലുന്ന പോലീസുകാർ : വൈറലായി ഈ വീഡിയോ

പ്രയാഗ്‍രാജ്: കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽത്തല്ലുന്ന പോലീസുകാരുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‍രാജിൽ ആഗസ്റ്റ് 11നായിരുന്നു സംഭവം. പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവിയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. രണ്ട് പൊലീസുകാരടക്കം ആറുപേരെയും, ഒരാള്‍ പൊലീസ് വാനില്‍ ഇരിക്കുന്നതായും വിഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.

#WATCH Two policemen fight with each other allegedly over a bribe, in Prayagraj. Ashutosh Mishra, SP Crime, says “The incident took place day before yesterday. Both the policemen have been suspended. Investigation underway." pic.twitter.com/d83DItRTPf

— ANI UP (@ANINewsUP) August 13, 2019