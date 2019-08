ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് മാറും : സുപ്രധാന നടപടിയുമായി ബിസിസിഐ

മുംബൈ : മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് അവസാനിക്കുന്നു. ബിസിസിഐ ഇത് ഏഴു വര്ഷമായി കുറച്ചു. ഇതോടെ വിലക്ക് അടുത്ത വര്ഷം സെപ്റ്റംബറില്‍ അവസാനിക്കും. ബിസിസിഐ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഡി.കെ ജെയിൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കി. സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശമനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനം.

Justice DK Jain, Ombudsman BCCI: I am of the view that banning Sreesanth from participating in any kind of commercial Cricket or from associating with any activities of BCCI or its affiliates, for a period of 7 yrs with effect from 13.09.2013…(1/2) (07.08.2019) pic.twitter.com/T8Fg1R48cI

— ANI (@ANI) August 20, 2019