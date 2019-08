ന്യൂ ഡൽഹി : ഐ​എ​ന്‍​എ​ക്സ് മീ​ഡി​യ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സില്‍ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരത്തെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കും. സിബിഐ ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ. നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത്. സിബിഐ സംഘം മതിൽ ചാടി കടന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു. സിബിഐ സംഘം ചിദംബരത്തിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഡൽഹി പോലിസിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ശേഷം അൽപസമയം മുൻപാണ് ഡൽഹി ജോർബർഗിലെ വീട്ടിൽ ചിദംബരം എത്തിയത്. അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബിലും, മനു അഭിഷേക് സിംഗ്‌വിയും ചിദംബരത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

