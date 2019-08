ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയില്‍ കുടവയര്‍ മറച്ച് രോഹിത് ശർമ്മ; താരത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ പുകഴ്ത്തി ആരാധകർ

ജമൈക്ക: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെല്ലാം നീന്തൽ കുളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. സിക്സ് പായ്ക്കുമായി നടുവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്‌ലിക്കൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മറ്റ് താരങ്ങളും. എന്നാൽ രഹാനെയ്ക്കും രാഹുലിനും പിന്നില്‍ മറഞ്ഞു നിന്ന് വിജയചിഹ്നം കാണിക്കുന്ന രോഹിതിനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക. രോഹിത് തന്റെ കുടവയര്‍ മറയ്ക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകര്‍. പിന്നാലെ രസകരമായ ട്രോളുകളുമായി ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

Rohit Sharma always the man with hidden talent! Legend! pic.twitter.com/ef9XERwIHM

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) August 21, 2019