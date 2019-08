പി ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി തീരുമാനമിങ്ങനെ

ന്യൂ ഡൽഹി : ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റിലായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി. സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് കാലാവധി നാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി(ഓഗസ്റ്റ്‌ 30വരെ) നീട്ടിയത്, മറ്റു പ്രതികൾക്കൊപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു.

Special CBI court extends CBI remand of Former Union Minister P. Chidambaram by 4 days in connection with INX Media case. He will be produced before the court on 30th August. pic.twitter.com/sY9HxU69fi

— ANI (@ANI) August 26, 2019