അനധികൃത പണം കൈമാറ്റം : ഏഴു പേർ പിടിയിൽ : കോടിക്കണക്കിനു രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

ഹൈദരാബാദ് : അനധികൃത പണം കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഏഴു പേർ പിടിയിൽ. തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും കമ്മീഷണറുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്‌സ്(വെസ്റ്റ് സോൺ) സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സംഭവം വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 കോടിയോളം രൂപയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

Hyderabad: Commissioner’s Task Force (West Zone) Team apprehended 7 persons from Jubilee Hills Check Post, yesterday, on charges of carrying out illegal money transfer. Cash worth Rs 5 crores was also seized. #Telangana pic.twitter.com/ckpENCSdZw

