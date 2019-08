വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഷിംല : വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ ദാരുണാന്ത്യം. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാൻഡി ജില്ലയിൽ ഔട് ടണലിനു സമീപം രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപ്രത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Himachal Pradesh: One dead and one injured after two vehicles collided near Aut Tunnel in Mandi district. pic.twitter.com/GKyx3zohkt

— ANI (@ANI) August 26, 2019