പുൽവാമയിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഗ്രാമീണരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ശ്രീനഗര്‍: പുൽവാമയിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രണ്ട് ഗ്രാമീണരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പുൽവാമ സ്വദേശികളായ ഖാദർ കോലി, മസ്ദൂർ കോലി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന്‍റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഭീകരാക്രമണമാണിതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

J&K: Terrorists kidnapped 2 persons, Ab Qadeer Kohli&Manzoor Ahmad Kohli, from Nagberan in Pulwama yesterday. Bodies of both the abducted civilians have been found today at Lachi Top Behak forest area in Tral&handed over to their families. Case registered. Investigation underway.

