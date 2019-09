വാഷിംഗ്ടണ്‍: കാശ്മീർ പ്രശ്‍നം പാക്ക് പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ അംബാസഡര്‍ ടിം റോമര്‍. ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിക്കാനേ ഇമ്രാൻ ഖാന് സമയമുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Pakistan PM Imran Khan hypes the Kashmir situation, personally attacks PM Modi, and increases the volatility in the region. US policy should remain steady toward strategic relations with India, emphasize CT cooperation, and push Pakistan for real results. https://t.co/VeAG7PepFJ

— Tim Roemer (@Tim_Roemer) August 31, 2019