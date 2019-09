രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു : നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ന്യൂ ഡൽഹി : നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സി​ലം​പു​രി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.29നാ​യി​രു​ന്നു അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐയാണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെയില്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കു​ടു​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റിപ്പോർട്ട്. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​യും പോ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

#UPDATE Delhi: One dead in collapse of a four-storey building in Seelampur. Rescue operations still underway. https://t.co/umbmXONdOG

— ANI (@ANI) September 2, 2019