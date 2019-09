നടുറോഡില്‍ ജീപ്പിന് തീയിട്ട് യുവാവ്; പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണമിങ്ങനെ

രാജ്‌കോട്ട്: ടിക് ടോക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനായി ആളുകള്‍ പലസാഹസികതകള്‍ക്കും മുതിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ നടുറോഡില്‍ ജീപ്പിന് തീയിട്ട് ഒരു യുവാവ്. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് സ്വദേശിയായ ഇന്ദ്രജിത് സിംഗ് ജഡേജ എന്നയാളാണ് സ്വന്തം ജീപ്പിന് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീയിട്ടത്. ജീപ്പിന് തീയിട്ട ശേഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടില്‍ ഇയാള്‍ നടന്നുപോകുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

അഗ്‌നിശമന സേനാ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ തിരക്കേറിയ റോഡില്‍വച്ചാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജീപ്പിന്റെ ഡീസല്‍ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ സമീപമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടേനെയെന്നും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും വീഡിയോ കണ്ടവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ടിക് ടോക് വീഡിയോയ്ക്കായി ഇന്ദ്രജിത് ജീപ്പ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജീപ്പ് സ്റ്റാര്‍ട്ടായില്ല. ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായാണ് ഇന്ദ്രജിത് ജീപ്പിന് തീയിട്ടതെന്നാണ് വിവരം. പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ചായിരുന്നു തീയിട്ടത്. ഇതിന് ശേഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടില്‍ ഇയാള്‍ നടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

Check out this person setting his jeep on fire for a tik tok video in Rajkot.. Hope there’s some action. Let’s make him more famous.. @hvgoenka pic.twitter.com/eO5HgfilSq

— Dinesh Joshi. (@dineshjoshi70) September 3, 2019