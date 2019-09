ന്യൂ ഡൽഹി : അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക മുൻ മന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെ​യ്ത നടപടിയിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ്. അറസ്റ്റ് തി​ക​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെന്നും ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​നെ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെന്നും ക​ര്‍​ണാ​ട​ക കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല റി​സ​ര്‍ ബാ​ങ്കി​നെ​യും, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​നെ​യു​മെ​ല്ലാം അ​വ​ര്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ക​ശാ​പ്പു ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നും വ​രു​ന്ന അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍​ഷ​വും ഇ​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വിമർശിച്ചു.

നാല് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡി.കെ ശിവകുമാർ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശിവകുമാർ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്നും, ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Ramalinga Reddy, Congress on arrest of #DKShivakumar: This is 100% politically motivated. Central government is misusing Income Tax Dept, ED, Reserve Bank of India, Election Commission, everything. Since 5 years they are doing this. They are killing democracy. pic.twitter.com/67tGeJ6wIC

— ANI (@ANI) September 3, 2019