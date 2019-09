ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമായ ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍-2 പ​ദ്ധ​തിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍-2 ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ പ്രയത്നം രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ല്‍​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് കേ​ജ​രി​വാ​ളും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച്‌ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തിയിരുന്നു.

Congratulations to the team at #ISRO for their incredible work on the Chandrayaan 2 Moon Mission. Your passion & dedication is an inspiration to every Indian. Your work is not in vain. It has laid the foundation for many more path breaking & ambitious Indian space missions. 🇮🇳

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2019