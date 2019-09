മുംബൈയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു : രണ്ടു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി : നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

മുംബൈ : കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രഫോർഡ് മാർക്കറ്റിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ഒരു വശം തകരുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ ഏഴു യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

#UPDATE Maharashtra: Two people rescued after portion of a building collapsed at Crawford Market, in Mumbai. https://t.co/coSsyofbAi

രണ്ടു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Maharashtra: Portion of a building collapses at Crawford Market in Mumbai. Seven fire tenders rushed to the spot. More details awaited.

