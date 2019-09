വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം : രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്

പൂനെ : വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പൂനെക്ക് സമീപം ലാവലെ ഫാറ്റയിൽ ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട്. വാഹനങ്ങളെയും, കാൽനടയാത്രക്കാരെയും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Maharashtra: Three killed and two injured after a truck rammed into several vehicles and pedestrians in Lavale Phata, near Pune. Injured persons moved to a nearby hospital. pic.twitter.com/HEUGd5lyI1

