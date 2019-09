കുട്ടിയാനയേയും മതിൽ ചാടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആനകൾ; കാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര- വീഡിയോ

ബാംഗ്ലൂർ: ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ മതിൽ ചാടി കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. കര്‍ണ്ണാടകയിലാണ് സംഭവം. ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസര്‍ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ ആണ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോസൂരിൽ നിന്നുള്ള ഈ പഴയ വീഡിയോ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പർവീൻ പങ്കിട്ടത്.

Have you have ever seen #elephants jumping a wall !!

Things they have to do when nowhere to go. When blocked from all sides. This Old video from Hossur will make you wonder !! pic.twitter.com/5aMgHOghkO

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 11, 2019