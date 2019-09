ന്യൂയോർക്ക്: എന്റെ ശരീരഭാരം കൂടി, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ബോഡി ഷെയിമിങിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിർത്താമോ? പ്രശസ്‌ത യുട്യൂബ് താരം ജാക്ലിൻ ഹില്ല് ചോദിച്ച ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈറൽ ആണ്.

I GAINED WEIGHT!!!! Can you guys please stop body shaming! I don’t even want to log onto social media recently because all I see is comments about looking “fat” & accusing me of getting fillers. Dear God! Thank the lord I have a good support system & self confidence. https://t.co/SyNGcss63O

— Jaclyn Hill (@Jaclynhill) September 8, 2019