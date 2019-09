ഒഴിവുദിനം മീന്‍ പിടിക്കാനിറങ്ങി, ചൂണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയതാകട്ടെ വിചിത്ര മത്സ്യവും ; ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറല്‍

നോര്‍വേ: ഒഴിവ് ദിവസമല്ലേ എന്നാല്‍ ഇന്നിനി കുറച്ച് മീ ന്‍ പിടിച്ചുകളയാം എന്ന് കരുതിയാണ് പത്തൊന്‍പതുകാരനായ ഓസ്‌കര്‍ ലുന്‍ഡാല്‍ ചൂണ്ടയുമായിറങ്ങിയത്.

എന്നാല്‍ അവന്റെ ചൂണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയതാകട്ടെ ഒരു വിചിത്ര മത്സ്യവും. തുറിച്ച കണ്ണും നീളന്‍ വാലുമൊക്കെയുള്ളഅതിനെക്കണ്ട് അവന്‍ അമ്പരന്നു. ദിനോസറിനെപ്പോലെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഓസ്‌കര്‍ ലുന്‍ഡാല്‍ ചൂണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയ മീനിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സത്യത്തില്‍ അത് മീന്‍ തന്നെയാണോ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അമ്പരക്കും.

നോര്‍വേ തീരത്താണ് സംഭവം. നോര്‍ഡിക് സീ ആംഗിളിങ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഓസ്‌കാര്‍. അന്‍ഡോയ ദ്വീപിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് യുവാവിന് ഈ വിചിത്ര മത്സ്യത്തെ ലഭിച്ചത്. ഈ മത്സ്യത്തോടൊപ്പമുള്ള യുവാവിന്റെ ചിത്രം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വൈറലായത്.

Oscar Lundahl was trying to catch blue #halibut when he found the unusual #fish on the end of his line off the coast of #Norway. pic.twitter.com/0SCVK5n5od

— Baja Expeditions (@BajaExpeditions) September 16, 2019