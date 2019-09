നായയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി കിടിലന്‍ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച് താറാവ്- വീഡിയോ വൈറലായി

കരടിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി മരിച്ചതുപോലെ കിടന്ന മല്ലനെന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥ എല്ലാവര്‍ക്കും തന്നെ അറിയാം. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി എന്തും ചെയ്തു പോകും ആളുകള്‍. അതു മുത്തശ്ശി കഥകളില്‍ മാത്രമല്ല യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യനു മാത്രമല്ല , മൃഗങ്ങള്‍ക്കും നന്നായി അഭിനയിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതിന് ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം.

If there are any #wildlife acting #award, it will definitely go to this #duck. How to duck the danger. pic.twitter.com/TWfr8eAwlo

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 25, 2019