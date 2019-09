ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി, തീഹാര്‍ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരത്തെ സന്ദർശിച്ച് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും, കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും. പി ചിദംബരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും സോണിയാ ഗാന്ധിയും ജയിലിലെത്തിയത്. സോണിയാ ഗാന്ധിയും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും തന്നെ ജയിലിലെത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചത് തനിക്കു ലഭിച്ച ആദരവായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചിദംബരത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ പാര്‍ട്ടി ശക്തവും ധീരവുമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം താനും ശക്തനും ധൈര്യവാനുമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

I have asked my family to tweet on my behalf the following:

I am honoured that Smt. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh called on me today.

As long as the @INCIndia party is strong and brave, I will also be strong and brave.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 23, 2019