ഇന്ത്യാ-പാക് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോണുകൾ വഴി ആയുധങ്ങൾ; പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമിത് ഷായെ വിളിച്ചു

അമൃത്സർ: ഇന്ത്യാ-പാക് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോണുകൾ വഴി ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുവെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അഞ്ചു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ

തന്റെ ട്വീറ്റിൽ അമിത് ഷായെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളയാനുള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിനോടുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഈ ‘ നീക്കങ്ങളെ’ന്നും അമരീന്ദർ സിംഗ് തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ പറയുന്നു. ഖാലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് സേനയുടെ ഒരു സെൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ള വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ അഭ്യർത്ഥന.

Recent incidents of Pakistan-origin drones dropping consignments of arms & ammunition is a new and serious dimension on Pakistan's sinister designs in aftermath of the abrogation of Article 370. Request @AmitShah ji to ensure that this drone problem is handled at the earliest.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 24, 2019