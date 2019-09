ബസില്‍ വെച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയയാളെ സധൈര്യം നേരിട്ട് യുവതി – വീഡിയോ

ഇസ്ലാമാബാദ്: ബസില്‍ വെച്ച് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ആളെ നേരിട്ട് യുവതി. മുള്‍ട്ടാനില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് മദ്ധ്യവയസ്‌കനായ ഒരാള്‍ യുവതിയോട് അപമദ്യാദയായി പെരുമാറിയത്. യുവതി ഇയാളെ തല്ലുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്.

തന്റെ ശരീരത്തില്‍ മോശമായ രീതിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതിനാണ് യുവതി ഇയാളെ അടിച്ചത്. തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ തെറ്റിന് ഇയാള്‍ യുവതിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ ഉണ്ട്. യുവതി ഇയാളുടെ ഇരുകരണത്തും മാറിമാറി അടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താവ് സഹ്റ നെയ്ന്‍ ആണ് ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. ഇതോടെ വീഡിയോ വൈറലാവുകയായിരുന്നു. തന്റെ ശരീരത്തില്‍ എന്തോ തട്ടുന്നതായി തോന്നിയെങ്കിയും മറ്റരാളാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് മനസിലാക്കിയില്ലെന്നും പിന്നീട് ദുപ്പട്ടയില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോഴാണ് തനിക്ക് സംഭവം വ്യക്തമായതെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

These criminals should no longer be allowed to hide behind their beards and false piety.

This lecherous old man tried assaulting and groped a woman on the Multan to Islamabad bus.

Shocked that the other men are protecting this uncle. They should have also slapped him. pic.twitter.com/GCEX5GjPXB

— Shehzad Ghias Shaikh (@Shehzad89) September 26, 2019