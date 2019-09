അബുദാബി•ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ യുഎഇയിലെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സൂപ്പർ 98 പെട്രോളിന് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് 2.24 ദിർഹവും സ്‌പെഷ്യൽ 95 ന് 2.12 ദിർഹവും വിലവരും.

ലിറ്ററിന് 2.41 ദിർഹമാണ് ഡീസലിന്റെ പുതുക്കിയ നിരക്ക്.

October's fuel ⛽ prices as per the #UAE fuel committee are out. Check them below. #InspiringEnergy

إليكم أسعار الوقود ⛽ لشهر أكتوبر وفقاً لما ذكرته لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات. #طاقة_مُلهمة pic.twitter.com/VGT6xsor16

— ENOC (@ENOC) September 29, 2019