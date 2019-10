സഹോദരിയുടെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ യുവതി കാണിച്ച സാഹസം വൈറലാകുന്നു

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: സഹോദരിയുടെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങള്‍ സാഹസികമായി ചിത്രീകരിച്ച് യുവതി. തെരേസ മെര്‍ക്കിള്‍ എന്ന യുവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലിപ്പോള്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരമാസകലം ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കുറ്റിക്കാടാണ് എന്ന രീതിയില്‍ മേക്ക് ഓവര്‍ നടത്തിയാണ് യുവതി ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്തത്. സഹോദരിക്ക് കാമുകന്‍ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കുന്നത് സ്വാഭാവികതയോടെ കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു തെരേസ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ചിത്രത്തിന് സ്വാഭാവികത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന തോന്നലാണ് ഈ സാഹസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് തെരേസ പറയുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍ സ്വദേശിയാണ് തെരേസ. സഹോദരി റെയ്ച്ചലിനെ കാമുകന്‍ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനായിരുന്നു തെരേസയുടെ സാഹസം. സെപ്റ്റംബര്‍ 21ന് മാഡിസണ്‍ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് കാമുകന്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ഫിലിബെക് റെയ്ച്ചലിനോട് വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയത്. തെരേസയാണ് ഇതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ ആന്‍ഡ്രുവിന് നല്‍കിയത്. കുടുംബ ഫൊട്ടോഗ്രാഫറെ കൊണ്ടു ചിത്രവും ദൃശ്യവും പകര്‍ത്താം എന്നായിരുന്നു ആന്‍ഡ്രു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ താന്‍ പുല്ലിനിടയില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താമെന്ന് തെരേസ പറഞ്ഞു.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL

— therese merkel (@theresemerkel) September 23, 2019