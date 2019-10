ഗാന്ധിനഗർ : പാലം തകർന്ന് വീണ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തിൽ ജുനഗഢ് നഗരത്തിൽ മലങ്ക ഗ്രാമത്തിനു സമീപം സന്‍സന്‍ ഗിര്‍നെയും മെന്‍ഡര്‍ഡെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അറുപത് അടി നീളത്തിലുള്ള പാലമാണ് തകർന്നു വീണത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു കാറുകളും രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുമാണ് തകര്‍ന്ന സ്ലാബുകള്‍ക്കിടയില്‍പ്പെട്ടത്. ആളപായമുണ്ടായതായോ, പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പാലം തകരാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. പാലത്തിന് നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Gujarat: Many cars damaged after a bridge collapsed near Malanka village in Junagadh in Gujarat yesterday. No casualties reported. More details awaited. pic.twitter.com/S1gKhyP7Oi

