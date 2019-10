ഒട്ടാവ : വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാനഡയിലെ ഒന്‍ടാരിയോയിൽ ഓയില്‍ ഹെറിറ്റേജ് റോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പഞ്ചാബ് സ്വദേശികളായ തന്‍വീര്‍ സിംഗ്, ഗുര്‍വീന്ദര്‍, ഹര്‍പ്രീത് കൗര്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കാനഡയിലെത്തിയ മൂന്ന് പേര്‍ക്കും ഏകദേശം 20 വയസ്സാണ് പ്രായം. ഡ്രൈവര്‍ക്ക് ഗുരുതരപരിക്കേറ്റു.

#LambtonOPP are investigating a triple fatal crash on Oil Heritage Line that happened at approximately 1:30 this morning. Roads in the area remain closed for an undetermined time to facilitate the investigation. ^dr pic.twitter.com/fynBX6jlNU

— OPP West (@OPP_WR) October 4, 2019