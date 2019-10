ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മേരി കോം : സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച്, മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു

മോസ്‌കോ : ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മേരി കോം. 51 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ കൊളംബിയയുടെ വിക്ടോറിയ വലെൻസി മൂന്നാം സീഡായ മേരി കോം തോൽപ്പിച്ചു. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങി മത്സരം അരമണിക്കൂറോളമാണ നീണ്ടത്. സെമിയിലെത്തിയാല്‍ വെങ്കലമെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം. എങ്കിൽ മേരി കോമിനു ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ എട്ടാം മെഡൽ നേട്ടമായിരിക്കും.

Mary Kom on Thursday stormed into the semi-finals of the ongoing World Women's Boxing Championships. With this win, she has assured herself an eighth World Championships medal.

