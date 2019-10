ചണ്ഡീഗഢ് : പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ മൊഗാ കോട്കപുര ബൈപാസിൽ, ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് ബിക്രം സിംഗ് മജിതിയയും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ കാർ ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Punjab: One dead, 4 injured after a vehicle of the convoy of Shiromiani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia collided with a truck at Moga Kotkapura Bypass, in Moga last night. The convoy was one way to Bathinda. The injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/3zTJQCT7V0

— ANI (@ANI) October 10, 2019