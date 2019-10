ഓസ്‌ലോ : ഇത്തവണത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് അലിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. എറിത്രിയയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനാണ് പുരസ്‌കാരം. 20 വർഷത്തെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.

