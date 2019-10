ന്യൂ ഡൽഹി : കോൺഗ്രസിന്റെ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ എം​പി രാ​ജി വെച്ചു. ക​ര്‍​ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടമു​ന്‍ ഐ​പി​എ​സ് ഓ​ഫീ​സറായ കെ.​സി.​രാ​മ​മൂ​ര്‍​ത്തി രാ​ജി സമർപ്പിച്ചത്. ഉപരാഷ്ട്രപതിയും, രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ചെ​യ​ര്‍​മാ​നുമായ വെ​ങ്ക​യ്യ നാ​യി​ഡു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ജി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

Sources: Congress Rajya Sabha MP from Karnataka KC Ramamurthy has submitted his resignation to the Vice President Secretariat, his resignation has been accepted

— ANI (@ANI) October 16, 2019