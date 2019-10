പി ചിദംബരത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ന്യൂ ഡൽഹി : ഐ.എന്‍.എക്​സ്​ മീഡിയ കേസില്‍ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും, മുന്‍ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ പി. ചിദംബരത്തെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്ററ് ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ മഹേഷ് ഗുപ്ത, സന്ദീപ് തപ്ലിയാല്‍, ഡൈനിക് ജെയിന്‍ എന്നി ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിഹാര്‍ ജയിലിലെത്തി ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ചിദംബരത്തിന്റെ ഭാര്യ നളിനിയും മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരവും ജയില്‍ വളപ്പിലെത്തിയിരുന്നു.

INX Media case: Congress leader P Chidambaram arrested by Enforcement Directorate after questioning at Delhi's Tihar Jail pic.twitter.com/Zp7Xqj3KXl

— ANI (@ANI) October 16, 2019