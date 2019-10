പത്തിലധികം പാക് സൈനികരും നിരവധി ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടു: സ്ഥിരീകരണവുമായി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡല്‍ഹി•പാക്‌ അധീന കാശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച് കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത്. ആര്‍ട്ടിലറി ഗണ്ണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകര ക്യാപുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ 6 മുതല്‍ 10 വരെ പാക്‌ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ഭീകര ക്യാമ്പുകള്‍ തകര്‍ത്തു. നിരവധി ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭീകരര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടായ ആള്‍നാശം നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെക്കാള്‍ വലുതായിരിക്കുമെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

#WATCH Army Chief General Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: On the basis of reports that we have been getting, 6-10 Pakistani soldiers have been killed, 3 camps have been destroyed. Similar no. of terrorists have also been killed… pic.twitter.com/a19gOD90Ab

— ANI (@ANI) October 20, 2019