ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡില് മണ്ണിടിച്ചിലില് മൂന്നു പേര്ക്ക് പരിക്ക്. രണ്ടു പേരെ കാണാതായി. രുദ്രപയാഗിലെ ചന്ദികാദറിന് സമീപമാണ് സംഭവം. കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.
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Uttarakhand: Three injured and two missing due to landslide near Chandikadhar in Rudraprayag. State Disaster Response Force (SDRF) and police are present at the spot. Search operations underway.
— ANI (@ANI) October 19, 2019
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